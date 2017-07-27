Карликовый Граф Орлов изнасиловал даму в Сланцах

20-летний житель Ленинградской области по имени Граф Орлов подозревается в изнасиловании женщины в городе Сланцы. Жертва рассказала, что похотливый юноша водит розовый велосипед.

К правоохранителям города Сланцы Ленинградской области обратилась с заявлением 37-летняя женщина. Если верить ее рассказу, поздно вечером она стала жертвой насилия.

Как рассказала потерпевшая, молодой мужчина в темном спортивном костюме ростом не более 150 сантиметров встретил ее поздно вечером на тропинке неподалеку от ее дома. Мужчина передвигался на велосипеде розового цвета. В итоге мужчина надругался над повстречавшейся ему местной жительницей, сообщает НСН со ссылкой на Пятый канал.

По горячим следам полиция смогла установить личность низкорослого похотливого велосипедиста. Им оказался местный 20-летний житель, носящий странное имя Граф Орлов.

Это не первый случай странного поведения насильников. Так, Dni.Ru сообщали о "вежливом" насильнике в Москве. Неизвестный мужчина на автомобиле предложил 17-летней девушке на автобусной остановке подвезти ее. Прибыв на место, мужчина начал приставать к несовершеннолетней девушке и склонять ее к действиям сексуального характера. Но та была непреклонна. В итоге мужчина изменил свои планы, отказался от надругательства и даже предложил подвезти девушку домой.