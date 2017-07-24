На Урале голодающий заключенный потребовал себе гарем

В колонии номер пять строгого режима в Нижнем Тагиле несколько заключенных при поддержке правозащитников и криминальных авторитетов организовали голодовку. Среди требований протестующих есть экзотические.

Среди требований участников голодовки, организованной в пятой колонии строгого режима в Нижнем Тагиле, такие, как разрешить общаться по мобильному телефону на английском языке или – требование многоженца-мусульманина, у которого семья живет в Средней Азии – разрешить приезжать на свидания всем женам по очереди.

Пятнадцать заключенных не выходят к завтраку, обеду и ужину, однако питаются тем, что ранее получили в передачах с воли. Для большего эффекта несколько человек нанесли себе порезы. За состоянием здоровья протестующих наблюдают врачи, с голодающими работают психологи, рассказал представитель Главного управления Федеральной службы по исполнению наказаний по Свердловской области Александр Левченко, сообщает РИА Новости.

По словам Александра Левченко, так заключенные добиваются послабления режима. Иногда в их требования входит смена руководства колонии. Однако следует понимать, что ИК-5 – колония строгого режима, в которой содержатся убийцы, насильники, расчленители, педофилы. В таких колониях послабление режима не предусмотрено.