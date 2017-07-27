Ройзмана выдвинули с нарушениями на пост главы Свердловской области

В Общественной палате указали на нарушения, которые допустил при своем выдвижении кандидатом на пост губернатора Свердловской области мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Выяснилось, что он не обращался к муниципальным депутатам для сбора подписей.

Выдвижение партией "Яблоко" Евгения Ройзмана было проведено с нарушениями и преследовало цель привлечь внимание СМИ. Об этом заявил член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Он сообщил, что Общественная палата Свердловской области провела опрос муниципальных депутатов. "Более сотни человек, более 10% было опрошено, и эти результаты, опубликованные на сайте региональной ОП, выявили список депутатов, к которым никто не обращался за поддержкой", - отметил Григорьев.

Более того, по его словам, опрос показал, что кандидат от партии "Яблоко" ни к кому из этой сотни с просьбой о поддержке не обращался. "Это данные, которые говорят сами за себя. Фактически можно говорить о том, что самой процедуры сбора подписей, видимо, и не было вовсе" – подчеркнул член Общественной палаты.

"Речь идет о провокационной политической технологии, которую использовала партия "Яблоко" – о намеренной подаче документов с нарушениями с привлечением к себе внимания СМИ".

По мнению Григорьева, используя такие "трюки", партия "Яблоко" ставит в неудобное положение перед избирателями, сообщает ТАСС.





Мэр Екатеринбурга Ройзман был выдвинут бюро партии "Яблоко" кандидатом в губернаторы Свердловской области 21 июня после приостановки полномочий регионального отделения. Это произошло после того, как 17 июня свердловское региональное отделение партии не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана.

Позднее ЦИК и Минюст заявили, что бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на выборы губернатора, подменяя собой региональное отделение. Ройзман также не смог собрать подписи муниципальных депутатов, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах. Об этом он сам заявил 18 июля и сообщил, что не может собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей муниципальных депутатов и прекращает предвыборную борьбу.

Об участии в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек. Документы и подписи для прохождения муниципального фильтра сдали шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").