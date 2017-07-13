Врио главы Бурятии спел с "Хором Турецкого"

Концерт ставшего уже легендарным коллектива прошел на главной площади столицы республики Улан-Удэ. Посмотреть на выступление "Хора Турецкого" пришел, наверное, весь город – вся площадь была забита до отказа. Музыкантов приветствовал временно исполняющий обязанности руководителя Бурятии Алексей Цыденов, который также выступил вместе с коллективом на сцене.

В столице Бурятии стартовали Дни Москвы. В рамках их проведения делегация из столицы России провела ряд официальных мероприятий, в том числе, представители города возложили венки к мемориалк Победы, открыли выставку и передали в Национальную библиотеку республики несколько сотен 300 книг. Официальное открытие Дней Москвы состоялось вечером, 12 июля, на главной площади республиканской столицы.

Собравшихся зрителей от имени правительства Бурятии поприветствовал исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов.Он рассказал, что уже обсудил с коллегами из Москвы широкий круг вопросов сотрудничества, включая культурный обмен, образование и медицину.

"Мы договорились о том, что создадим план совместных мероприятий, который позволит выстроить еще более тесное взаимодействие с Москвой, – сказал Цыденов со сцены. – Чтобы москвичи приезжали в гости и вкладывались в нашу туристическую инфраструктуру. Чтобы мы могли больше товаров бурятского производства поставлять в Москву и это стимулировало развитие нашей экономики. Мы должны быть полезны для Москвы, а Москва быть полезна для нас".

После официальной части в центре Улан-Удэ прошел большой концерт с участием знаменитого "Хора Турецкого". Вместе с артистами местные жители исполнили любимые песни. Некоторых зрителей руководитель коллектива Михаил Турецкий приглашал на сцену для совместного исполнения хитов.

Вместе с "Хором Турецкого" одну из любимых песен всех россиян – "Наджеда" – исполнил и врио главы республики Алексей Цыденов. Музыканты отметили, что у и.о. главы хороший голос. Добавим, что Дни Москвы проходят в Бурятии с 11 по 14 июля.