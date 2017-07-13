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Врио главы Бурятии спел с "Хором Турецкого"

Кадр youtube.com
Концерт ставшего уже легендарным коллектива прошел на главной площади столицы республики Улан-Удэ. Посмотреть на выступление "Хора Турецкого" пришел, наверное, весь город – вся площадь была забита до отказа. Музыкантов приветствовал временно исполняющий обязанности руководителя Бурятии Алексей Цыденов, который также выступил вместе с коллективом на сцене.
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В столице Бурятии стартовали Дни Москвы.  В рамках их проведения делегация из столицы России провела ряд официальных мероприятий, в том числе, представители города возложили венки к мемориалк Победы, открыли выставку и передали в Национальную библиотеку республики несколько сотен 300 книг. Официальное открытие Дней Москвы состоялось вечером, 12 июля, на главной площади республиканской столицы.

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Собравшихся зрителей от имени правительства Бурятии поприветствовал исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов.Он рассказал, что уже обсудил с коллегами из Москвы широкий круг вопросов сотрудничества, включая культурный обмен, образование и медицину.

"Мы договорились о том, что создадим план совместных мероприятий, который позволит выстроить еще более тесное взаимодействие с Москвой, – сказал Цыденов со сцены. – Чтобы москвичи приезжали в гости и вкладывались в нашу туристическую инфраструктуру. Чтобы мы могли больше товаров бурятского производства поставлять в Москву и это стимулировало развитие нашей экономики. Мы должны быть полезны для Москвы, а Москва быть полезна для нас".

Фото: glava.govrb.ru

После официальной части в центре Улан-Удэ прошел большой концерт с участием знаменитого "Хора Турецкого". Вместе с артистами местные жители исполнили любимые песни. Некоторых зрителей руководитель коллектива Михаил Турецкий приглашал на сцену для совместного исполнения хитов.

Вместе с "Хором Турецкого" одну из любимых песен всех россиян – "Наджеда" – исполнил и врио главы республики Алексей Цыденов. Музыканты отметили, что у и.о. главы хороший голос. Добавим, что Дни Москвы проходят в Бурятии с 11 по 14 июля.

Автор: Денис Попов13 июля 2017, 10:14

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