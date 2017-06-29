На Урале мужчина до смерти забил друга подлокотником

В Воркуте местного жителя приговорили к восьми годам заключения за убийство знакомого. По данным правоохранителей, злоумышленник до смерти забил друга подлокотником от кресла.

"От травматического шока, возникшего от полученной тяжелой сочетанной травмы тела с множественными переломами костей скелета, потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали Flashnord в региональном управлении Следственного комитета. Преступник отправлен в исправительную колонию строгого режима.

