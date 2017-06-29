Сергей Иванов посетил лагерь поисковиков в Рязанской области

В Рязанской области поисковики провели работы на месте крушения самолета– бомбардировщика времен Великой Отечественной войны ДБ-3. Полевой лагерь посетил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Участники межрегионального семинара-практикума "Небо Родины" ищут артефакты времен войны в Захаровском районе области. По предположению краеведов, на самолете, который они обнаружили, выполнял боевое задание экипаж лейтенанта Александра Колодкина. Машина разбилась 17 октября 1941 года. Сам летчик лейтенант Колодкин остался жив, остальные члены экипажа погибли.

Поисковики прибыли на место, чтобы найти номерные детали и подтвердить или опровергнуть эту версию. Член экспертного совета по авиации "Поискового движения России" Илья Прокофьев рассказал Сергею Иванову об истории боевой машины: "Самолет потерпел крушение, возвращаясь с боевого задания. Подробной информации о причинах катастрофы нет даже в архивных документах, стал резко снижаться упал, взорвался. Летчик успел выпрыгнуть и на следующий день вернулся в полк и доложил об этом".





Поисковики работают не только "на земле", они намерены искать документы, чтобы найти информацию о самолете по номерам на его моторах. "По номеру двигателя всегда устанавливается экипаж. Сколько случаев я знаю – сбоев не было, если есть номер двигателя", – подтвердил Сергей Иванов.

На семинар Поискового движения России "Небо Родины" собрались поисковики из 15 регионов России. Представитель Карелии Илья Герасев рассказал Сергею Иванову о том, как поисковики региона уже несколько лет вместе с муниципальными властями пытаются официально оформить уже найденные памятные места. Однако земли, на которых расположены уникальные исторические объекты, формально относятся к лесному фонду.





"Я сторонник того, чтобы правила были одинаковыми для всех. Переводить из категории в категорию можно. И конечно вы не коммерсанты, это понятно, но памятное место оно занимает очень небольшую площадь. Думаю, мы и это решим, только вы должны будете предоставить точные координаты этих памятных мест", – ответил Иванов.

Также Сергей Иванов напомнил, что памятные места и воинские захоронения требуют ухода, поэтому прежде, чем создавать их, необходимо заручиться поддержкой местных властей. Ответственный секретарь "Поискового движения России", член Общественной палаты Елена Цунаева рассказала, что Рязанская область для проведения семинара была выбрана не случайно.





"Тема семинара – это дальняя авиация, а здесь не только есть профильный музей по этой теме, но и в годы Великой Отечественной войны базировались дальнебомбардировочные полки, история которых еще требует изучения. По архивным данным известно, что на территории области было не менее 30 авиационных катастроф, места падения многих самолетов до сих пор не найдены, а летчики до сих пор числятся пропавшими без вести", – сказала Цунаева.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов пообещал оказать поисковикам поддержку и отметил важность их работы. "Это большой кумулятивный эффект, во-первых, задача выполняется по патриотический воспитанию, во-вторых, – это уважение памяти погибших солдат", – сказал глава региона.





Во время встречи прошла торжественная церемония передачи фрагментов дальнего бомбардировщика, найденного ранее активистами проекта "Небо Родины" в Смоленской области. Части машины отправятся в Дягилевский музей дальней авиации.