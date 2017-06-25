Последствия крушения самолета на Кавказе попали на видео

Близ населённого пункта Урван в Кабардино-Балкарской республике потерпел крушение легкомоторный самолет "Сигма-4". Последствия крушения попали на видео.

На записи, опубликованной Life.ru видно, что конструкция самолета оказалась практически полностью уничтожена. Сообщается, что в результате происшествия погиб один человек. Жертвой оказался пенсионер Юрий Лукьяненко. Мужчина увлекался ремонтом и созданием дельтапланов и легкомоторных самолетов.