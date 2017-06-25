В убийстве четырехлетней девочки под Саратовом винят родителей

Ужасная трагедия прогремела на всю страну – в городе Вольск Саратовской области шестилетний мальчик случайно убил свою четырехлетнюю сестру выстрелом в голову из ружья. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя считает, что речь может идти о нарушении правил хранения оружия.

По предварительной версии произошедшего, шестилетний ребенок нашел дома ружье и начал с ним играть. В итоге он выстрелил, пуля попала его четырехлетней сестре в голову. От полученных травм ребенок скончался на месте, передает РИА Новости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя отметила, что у семьи, где произошла трагедия, была хорошая репутация. "Нормальная семья тружеников. Хорошие дети", – написала она на своей странице в Facebook. Ответственность за произошедшее она возложила на родителей, которые должны были следить за тем, как хранится в их доме оружие.

"Безалабернось с хранением оружия. Или все же преступность? Малыш никогда бы не смог Сам вставить патроны в ружье. Значит оно было заряжено", – уверена детский омбудсмен. Она напомнила, что согласно Федеральному закону "Об оружии", оно должно храниться в закрепленном на стене или полу сейфе в отдельной комнате. Патроны необходимо держать отдельно от оружия, а ключи от сейфа не должны быть доступны посторонним лицам, в том числе членам семьи.

"Мужики!! Правила хранения написаны на вот таких вот смертях. Страшных смертях!", – призвала Татьяна Загородняя владельцев оружия к благоразумию. "Как теперь жить семье? Наказание самое страшное произошло, что бы сейчас не предъявили правоохранители", – уверена она.

