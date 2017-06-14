Российский военный самолет сбил лося

В Калужской области военно-транспортный самолет "Росгвардии" во время посадки врезался в лося. Ан-26 выполнял учебный полет и садился на аэродроме Ермолино.

В отличие от животного, погибшего при ЧП, экипаж воздушного судна не пострадал. Самолет получил повреждения – разрушены носовой и антенный обтекатели.

Есть информация о том, что лось оказался на взлетно-посадочной полосе по вине строителей, сообщает паблик Mash в соцсети "ВКонтакте". Якобы, при возведении ограждения аэродрома была убрана часть забора для обеспечения проезда строительной техники.

Военных рабочие о своих действиях предупреждать не стали. Временного ограждения также выставлено не было. Известно, что силовики намерены отправить на завод заявку о поставке новых деталей самолета взамен поврежденных.

"Факт того, что (случилось – прим. ТАСС) ЧП с участием самолета и лося на аэродроме, действительно был", – цитирует источник в аэропорту ТАСС. Сообщается, что инцидент, предположительно, произошел ночью.

Отметим, военный аэродром Ермолино находится в Боровском районе Калужской области. Он способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Ан-12, Ан-72.

Напомним, в феврале этого года курьезный инцидент произошел в Карачаево-Черкесии. Там москвич Кирилл Шевченко во время катания на сноуборде врезался в стоявшего среди деревьев барана. Благодаря сравнительно низкой скорости спортсмен и животное не пострадали.