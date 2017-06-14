Грабитель спустил добычу на свечи в церкви

Вооруженный острым металлическим предметом мужчина похитил деньги из кассы торгового павильона в Архангельске. "Сотрудники полиции установили, что сразу после совершения разбоя злоумышленник направился в храм, где предположительно на похищенные деньги купил церковные свечи и поставил их к иконе", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы регионального управления МВД России. Задержан же злоумышленник был за хулиганство в центре города. Очевидцы сообщают, что он вел себя неадекватно и пугал прохожих газовым пистолетом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители считают, что задержанный может быть причастен и к другим противоправным действиям.