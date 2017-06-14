В Калининграде питон сбежал из дома в офисный туалет

Сотрудники одного из офисов, располагающихся на первом этаже жилого здания в центре Калининграда, обнаружили у себя в туалете крупного сетчатого питона. Герпетологи отловили его и отправили в зоопарк. "Судя по длине, питону около двух лет. По всей видимости, он сбежал у кого-то из домашнего террариума и по вентиляционному каналу пробрался на первый этаж", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы городского зоопарка. Сейчас животному, которое успело переохладиться, созданы все необходимые условия. Питон поел и ведет себя спокойно. Хозяев попросили забрать его домой.