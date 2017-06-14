Блондинка прокатилась по улицам города топлес
Заметив, что ее снимают, блондинка ничуть не смутилась и даже не подумала прикрыться. Впрочем, водитель Audi попытался оторваться от преследователей с видеокамерами.
"Такого шоу я не видел давно!" – отметил автор ролика. Через некоторое время женщина спустилась в машину, передает РЕН ТВ.
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