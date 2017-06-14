Блондинка прокатилась по улицам города топлес

Голая блондинка прокатилась по улицам Ставрополя на Audi, высунувшись из люка и показав автомобилистам грудь. Очевидцы сняли это на камеру и опубликовали видео в Сети.

Заметив, что ее снимают, блондинка ничуть не смутилась и даже не подумала прикрыться. Впрочем, водитель Audi попытался оторваться от преследователей с видеокамерами.

"Такого шоу я не видел давно!" – отметил автор ролика. Через некоторое время женщина спустилась в машину, передает РЕН ТВ.