Полицейский-потрошитель получил 18 лет тюрьмы за убийство семьи

В Подмосковье экс-полицейского признали виновным в убийстве троих соседей по коммунальной квартире, в том числе ребенка. Бывший сотрудник МВД приговорен к 18 годам колонии строго режима.

Как установили следователи, в конце мая 2015 года полицейский в ходе бытовой ссоры нанес соседу множественные удары ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Решив скрыть следы преступления, страж порядка зарезал жену соседа и его малолетнего сына. Тела своих жертв полицейский расчленил, а после растворил в кислоте.