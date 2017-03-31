В Северодвинске спустили на воду "Казань"

На заводе "Севмаш" в Северодвинске в Архангельской области была выведена из эллинга и спущена на воду головная атомная подводная лодка четвертого поколения проекта "Ясень-М". "Мы присутствуем в момент вывода на финишную прямую очень красивого и мощного корабля, многоцелевой атомной подводной лодки "Казань", – цитирует Flashnord вице-премьера Дмитрия Рогозина, который выступил на торжественной церемонии. В соответствии с военно-морской доктриной России, АПЛ проекта "Ясень" станут основными многоцелевыми атомными лодками страны.