Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово

Выяснились новые подробности смертельного наезда пожарной машины на пешеходов у аэропорта Домодедово. Оказалось, что люди переходили дорогу в неположенном месте.

Трагедия произошла утром 30 марта на 44-м километре дороги аэропорт Домодедово – Аэроотель. Пожарная машина сбила группу пешеходов. До сих пор точное количество пострадавших неизвестно.

По одним данным, машина сбила восемь человек, по другим – девять. В результате ДТП погибла одна женщина – она получила несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму, передает "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что авария произошла на зебре, однако в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области эту информацию опровергли. Источник в экстренных службах уточнил, что люди переходили дорогу в неположенном месте, пишет "Газета.ru".

После аварии четверо пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в центральную больницу Домодедово. Двоих сейчас готовят к переводу в госпиталь имени Вишневского.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Так, по одной из них у водителя пожарной машины случился гипертонический криз, и он потерял управление. По другой – он перепутал педали тормоза и газа.

Также есть информация, что водитель мог двигаться задним ходом, нарушая правила дорожного движения. При этом медицинское освидетельствование показало, что в крови мужчины не было алкоголя.

Ранее сообщалось, что пожарная машина совершила наезд на группу пешеходов у аэропорта Домодедово. Все пострадавшие – сотрудники авиаузла и в момент аварии шли на работу. В результате ДТП погиб один человек, остальные получили переломы и ссадины.