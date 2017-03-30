Пожарная машина сбила 8 человек на зебре у Домодедово

Пожарная машина на большой скорости сбила восемь человек на пешеходном переходе у аэропорта Домодедово. В результате инцидента один человек погиб, остальные госпитализированы с переломами и ссадинами.

Как выяснилось, все пострадавшие в ДТП – сотрудники аэропорта, они направлялись на работу. По предварительной информации, водитель пожарной машины мог наехать на пешеходов из-за того, что перепутал педали газа и тормоза.

Сам 55-летний мужчина утверждает, что у него стало плохо с сердцем. Это подтвердил и источник в экстренных службах Подмосковья. По его информации, у водителя случился гипертонический криз, передает РИА Новости.

Происходящее на месте аварии смог заснять на видео очевидец. Запись опубликовал портал Life.ru.

Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть одного из сбитых пешеходов. По некоторым данным, это была женщина. Семеро остальных сотрудников аэропорта были госпитализированы с переломами и ссадинами. В Следственном комитете уточнили, что четверо пострадавших в тяжелом состоянии.

Инцидент также прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. "Это не наша пожарная машина, она относится к аэропорту Домодедово. У нас нет никакой информации", – цитирует представителя ведомства РБК.