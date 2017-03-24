Штурм террористами воинской части в Чечне попал на видео
В конце видеозаписи видно, как один из возможных террористов спускается по забору рядом с камерой. За спиной у него можно разглядеть автомат, сообщает Life.ru. Напомним, в результате нападения на воинскую часть убиты шестеро бойцов Росгвардии, все боевики были ликвидированы. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
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