Штурм террористами воинской части в Чечне попал на видео

Камеры видеонаблюдения засняли шестерых человек, бегущих по территории воинской части Росгвардии в Чечне. По предварительным данным, на этих кадрах запечатлены террористы, напавшие на бойцов подразделения.

В конце видеозаписи видно, как один из возможных террористов спускается по забору рядом с камерой. За спиной у него можно разглядеть автомат, сообщает Life.ru. Напомним, в результате нападения на воинскую часть убиты шестеро бойцов Росгвардии, все боевики были ликвидированы. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".