В Красноярске пьяная женщина родила ребенка в сугробе

Правоохранительные органы Красноярска начали доследственную проверку по факту обнаружения новорожденного ребенка на улице. По предварительным данным, его нашел местный житель.

Предположительно, пьяная женщина родила малыша в сугробе. При этом мать не обращала внимание на ребенка, который находился в бессознательном состоянии. Прохожий вызвал полицию и скорую помощь, врачам удалось спасти младенца.