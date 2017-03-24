"ИГ" взяло ответственность за нападение на полк Росгвардии

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полк Росгвардии в Чечне, передает AFP, Целью террористов был захват оружия, считает глава республики Рамзан Кадыров.
Напомним, нападение на полк Росгвардии в Чечне произошло утром 24 марта. В результате происшествия погибли шесть военнослужащих, все злоумышленники были убиты.
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