В школе под Москвой у сына депутата украли пистолет и открыли стрельбу

В Люберцах сын муниципального депутата Вячеслава Ванеева принес в школу сигнальный пистолет. Неизвестный выкрал оружие и открыл стрельбу.

Народный избранник выехал на место происшествия. "У моего сына похитили из его личных вещей, когда он занимался физкультурой, самооборонное устройство. Злоумышленник несколько раз выстрелил. Говорят, имеются какие-то контуженные", – цитирует Ванеева телеканал "360". По его словам, такое оружие обычно применяется для отпугивания собак.