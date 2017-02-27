Последствия тарана поездом самосвала попали на видео

В Сети появилось видео инцидента на железнодорожном переезде Сологубовка – Малукса в Ленинградской области. Поезд столкнулся с выехавшим на пути грузовиком, который в результате аварии отлетел на десять метров.

Водитель самосвала, 51-летний Артур в результате аварии получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался в карете скорой помощи, не приходя в сознание. По предварительной версии, виновником аварии стал сам потерпевший, так как он попытался пересечь железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности маневра, сообщает Life.ru.

"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП локомотивная бригада не пострадала. Схода подвижного состава нет", – заявили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.