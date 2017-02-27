Житель Вологодчины насмерть забил собутыльника кружкой

Управление Следственного комитета России по Вологодской области расследует убийство в городе Сокол. Во время распития спиртных напитков мужчина забил собутыльника кружкой.
По предварительным данным, между местными жителями вспыхнул конфликт. Один из них бросился на другого с ножом, но получил несколько ударов кружкой по голове, в результате чего скончался. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает FlashNord.
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