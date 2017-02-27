В Красноярске школьница выпала из окна пятого этажа

В Красноярске 15-летняя школьница выпала из окна жилого дома на пятом этаже. В результате происшествия девочка чудом осталась жива: она получила множественные травмы и была госпитализирована.

По факту происшествия проводится проверка, передает РИА ФАН. Сотрудники Следственного комитета России опрашивают родственников и знакомых пострадавшей.