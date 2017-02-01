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"Ростелеком" вернул свои деньги через суд

Фото: wikipedia.org
Выиграл тендер, заключил госконтракт и, выполнив работы, получил расчет – отнюдь не полный список действий добросовестного подрядчика. Практика последних лет показывает, что к перечисленному нередко следует добавить отсутствие оплаты за произведенные по договору работы и последующее судебное разбирательство. В подобной ситуации оказалась, к примеру, компания "Ростелеком".
прочитано 304 раза
Дороги Новгородской области стали безопаснее и свободнее благодаря новой масштабной системе фотовидеофиксации, установленной компанией "Ростелеком" в конце 2015 года. Кстати, проект был реализован за счет собственных средств. Планировалось, что оплата в размере 733 миллионов рублей, оговоренных в контракте с государственным областным автономным учреждением "Агентство развития Новгородской области", будет поступать на счет подрядчика поэтапно. Однако даже первого платежа в размере 350 миллионов компания не увидела: заказчик сменился.

На смену "Агентству развития Новгородской области" пришел "Новгородавтодор". Правда, когда выяснилось, что у казенного учреждения нет достаточного количества средств, департамент транспорта и дорожного хозяйства попытался "перевесить" долг обратно на "Агентство развития Новгородской области", которое, к слову, оказалось с таким поворотом дел не согласно. В результате спор трех сторон продолжился в Арбитражном суде Новгородской области.

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Законодательно предприниматели не защищены от возможной смены заказчика, который, согласно активам, может оказаться не способен оплатить работы по контракту. В частности, по 313 статье Гражданского кодекса финансовые обязательства заказчика могут быть исполнены третьим лицом с использованием гражданско-правовых механизмов. А договорное законодательство основывается на положениях, в том числе статьи 2 Закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Кроме того, в специальном письме Минэкономразвития говорится, что замена не требует согласия подрядчика.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Между тем, предпринимателям, оказавшимся в ситуации заключения контракта с одним госучреждением и последующей сменой заказчика, приходилось к прибегать к практике судебных разбирательств. Так, общество с ограниченной ответственностью "ОВИМО" обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению "Отдел городского хозяйства" о взыскании трех миллионов рублей долга. Тогда суд пришел к выводу о том, что заказчик необоснованно отказался от подписания акта приемки работ и оплаты качественно выполненных работ. В итоге суд постановил взыскать с муниципального учреждения в пользу "ОВИМО" долг, а также порядка 50 тысяч рублей судебных расходов.

 Еще одна судебная практика по этому же закону была отмечена в Дальневосточном округе. Строительная компания "Супер Электро-Импульс", подписав контракт с одним госучреждением, была вынуждена пойти и на последующее соглашение о смене заказчика. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа подобную перемену одобрил.

Подобный механизм может быть широко взят на вооружение и другими государственными структурами. Даже если не получится полностью "замять" долг, длительная переписка и многочисленные судебные заседания сильно отодвинут дату окончательного расчета.

А "Ростелекому" в аналогичной ситуации повезло. Арбитражный суд Новгородской области все-таки определил, кто именно должен заплатить, определив ответственной стороной договора "Новгородавтодор".

Тем не менее, судебная практика показывает, что российский предприниматель, заключающий госконтракт, должен зачастую не только обладать необходимыми навыками и оборудованием для его исполнения, но и дополнительными средствами, необходимыми для последующего отстаивания своих законных интересов в судах.

Автор: Александр Комаров1 февраля 2017, 17:38

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