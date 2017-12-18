На парковке под Москвой сгорели три машины

На Лихачевском шоссе в подмосковном Долгопрудном сгорели три припаркованных автомобиля, передает "Подмосковье сегодня". "Сначала загорелась одна машина, потом огонь перекинулся на другие две", – рассказали очевидцы произошедшего. По словам свидетелей, пожарные прибыли на место в течение 20 минут и быстро ликвидировали огонь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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