Тройное убийство в баре под Краснодаром попало на видео
Камеры наблюдения зафиксировали события роковой ночи, когда ссора между посетителями завершилась стрельбой. Среди погибших – криминальный авторитет и полковник Росгвардии.
Подозреваемый Мухтар Малсюгенов скрылся с места преступления, его разыскивает полиция. По одной из версий, мужчины повздорили из-за женщины, передает РЕН ТВ.
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