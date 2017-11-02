Поминавшие утонувших товарищей погибли на водохранилище под Челябинском

На Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе Челябинской области в 500 метрах от берега перевернулась лодка с пятью пассажирами. На помощь отправились двое мужчин, рыбачивших неподалеку. Спасателями оказались сотрудники отделения полиции Карабаша и Кыштыма, передает URA.RU.

Они подняли тонувших на свое судно, но из-за перегруза и сильных волн тоже перевернулись. Вплавь до суши добрались только два человека из первой лодки. Спасатели и полицейские ищут тела пятерых погибших.

Тем временем выяснились мотивы, побудившие компанию выйти на воду в непогоду. Они каждый год ездили на Аргазинское водохранилище поминать друзей, утонувших там несколько лет назад, пишет "Газета.ru".

