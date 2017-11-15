Пенсионер избил напавшего на него внука

Полиция Воронежской области задержала 29-летнего местного жителя при попытке ограбления собственного дедушки. К счастью 88-летний мужчина сумел оказать сопротивление родственнику.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, молодой человек решил обокрасть собственного дедушку. Чтобы пенсионер не узнал его, он надел темную куртку с капюшоном, скрывающим его лицо.

После этого злоумышленник проник в дом деда и стал угрожать ему ножом, требуя денег. При этом, молодой человек попытался изменить голос, чтобы родственник не догадался, кто перед ним.

Однако пенсионер не растерялся и оказал сопротивление внуку, после чего выгнал того из дома. Спустя десять дней пожилой мужчина написал заявление в полицию и вскоре злоумышленник был найден.

После задержания молодой человек признал свою вину. Он заявил, что нигде не работает и пошел на преступление из-за того, что нуждался в деньгах, а дедушка не хотел их добровольно ему отдавать.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" и решается вопрос об избрании меры пресечения. Если вина в данном преступлении будет доказана, то злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.