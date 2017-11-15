В Москве посетителя кафе ограбили на 6,6 миллиона

В кафе "Му-му" на Новослободской улице в центре Москвы вошли трое неизвестных. Они несколько раз выстрелили в потолок из травматического пистолета, ударили одного из посетителей электрошокером и отобрали у него портфель, передает сетевое издание m24.ru. После этого грабители сели в автомобиль Infiniti и скрылись. Их добычей стали 110 тысяч долларов (свыше 6,6 миллиона рублей).

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В городе объявили план "Перехват". Машину, на которой уехали злоумышленники, через полтора часа нашли сожженной на Октябрьской улице на северо-востоке города. Пострадавший был госпитализирован, позже он покинул больницу.

Сообщается, что мужчина пытался остановить преступников. Он открыл огонь по автомобилю из травматического пистолета, передает телеканал "360". Ранил ли он кого-то из грабителей, неизвестно, однако за медицинской помощью обратился случайный прохожий. Он получил ранение в бедро.