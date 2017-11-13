В Москве избили и ограбили известную ведущую

В Москве неизвестные напали на телеведущую из Ульяновска Наталью Атаулину. Пострадавшая сейчас в больнице.

Наталья перестала выходить на связь с близкими 6 ноября. Спустя неделю обеспокоенные друзья и родные девушки написали в соцсетях об ее исчезновении. Но журналистам из Ульяновска все же удалось связаться с ведущей.

По словам Натальи, в Москве на нее напали неизвестные. Они избили ее и ограбили, отобрав ноутбук и жесткий диск. "Украли всю мою жизнь", – пожаловалась ведущая порталу 1Ul.

Сейчас Наталья находится в одной из столичных клиник. По словам девушки, она не могла позвонить родственникам из-за того, что ее смартфон лежал в больничной камере хранения.

Ведущая заявила, что догадывается, кто мог совершить нападение. Теперь в происшествии предстоит разобраться правоохранительным органам.

Как отмечает издание, Наталья Атаулина – известная ведущая Ульяновска. Два года назад она работала в Москве кастинг-менеджером на телеканале ТНТ. После этого вернулась в родной город и занялась SMM. Однако в июне текущего года девушка вновь решила попытать счастья в столице в качестве ведущей YouTube-канала Bigo TV.