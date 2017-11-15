Бездомный пытался зарезать друга из-за одеяла

В Архангельске в суд передано дело в отношении 43-летнего гражданина без определенного места жительства. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире товарища, несколько раз ударил того ножом, передает Flashnord. Потерпевший оказал активное сопротивление, на шум пришел сосед.

В ходе допроса обвиняемый признал вину. Он рассказал, что напал на хозяина дома из-за того, что тот отказался делиться одеялом.