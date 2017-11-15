В Подмосковье поезд протаранил военный грузовик

Вечером 14 ноября на железнодорожном переезде в Одинцовском районе Московской области скорый поезд протаранил армейский КамАЗ, передает телеканал "360". Машина заехала на пути на разрешающий сигнал, однако не смогла двинуться дальше из-за вставшего тягача. Сдать назад грузовик тоже не мог, так как загорелся запрещающий сигнал семафора и поднялись автоматические барьеры.

Удар был такой силы, что КамАЗ отбросило на десять метров. К счастью, ни водитель, ни военнослужащие не пострадали. Машинист поезда получил легкие травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.