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Регионы

"Единая Россия" проверит качество питьевой воды в регионах

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Партия "Единая Россия" проведет просветительские уроки в школах, посвященные анализу качества питьевой воды и повышению потребительской грамотности. Также единороссы намерены проследить за качеством воды в пилотных регионах, сообщил координатор партпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" Александр Сидякин.

Уроки пройдут в 85 регионах, а мониторинг качества воды – в десяти субъектах России. "Задачей мониторинга является выявление отклонений в качестве воды, а также выработка рекомендаций по их устранению. Результаты мониторинга будут представлены к концу 2017 года", – сказал Сидякин. 

Партийный проект "Единой России" "Школа грамотного потребителя" призван повысить грамотность граждан в сфере ЖКХ. Уже выпущена брошюра о трех способах управления многоквартирным домом, в которой рассказывается о плюсах и минусах выбора. Большое внимание уделяется выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды.

Автор: Александр Комаров6 октября 2017, 18:36

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