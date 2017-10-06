"Единая Россия" проверит качество питьевой воды в регионах

Партия "Единая Россия" проведет просветительские уроки в школах, посвященные анализу качества питьевой воды и повышению потребительской грамотности. Также единороссы намерены проследить за качеством воды в пилотных регионах, сообщил координатор партпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" Александр Сидякин.

Уроки пройдут в 85 регионах, а мониторинг качества воды – в десяти субъектах России. "Задачей мониторинга является выявление отклонений в качестве воды, а также выработка рекомендаций по их устранению. Результаты мониторинга будут представлены к концу 2017 года", – сказал Сидякин.

Партийный проект "Единой России" "Школа грамотного потребителя" призван повысить грамотность граждан в сфере ЖКХ. Уже выпущена брошюра о трех способах управления многоквартирным домом, в которой рассказывается о плюсах и минусах выбора. Большое внимание уделяется выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды.