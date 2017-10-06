Список пострадавших в ДТП с автобусом под Москвой

В аварии с автобусом под Коломной погибли шесть человек, 24 госпитализированы. Личности пострадавших уже установлены. В больнице находятся:
1. Назаров И., 35 лет
2. Киселева Н., 57 лет
3. Татарникова Н., 48 лет
4. Дудкин А., 39 лет
5. Алипова C., 18 лет
6. Козлов А., 67 лет
7. Фирсов А., 44 года
8. Лобанова О., 37 лет
9. Соловьева Т., 68 лет
10. Якушкина Е., 58 лет
11. Леонов И., 60 лет
12. Беднов А., 50 лет
13. Некрасов П., 31 год
Список тех, кто получил травмы, публикует Telegram-канал Mash.
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