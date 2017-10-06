Под Вологдой предприимчивая начальница продала железную дорогу

Под Вологдой осудили председателя совета Вожегодского районного потребительского общества. Местную жительницу приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Ее признали виновной в хищении вверенного ей имущества.
Предприимчивая начальница продала железнодорожный тупик. За это она получила 170 тысяч рублей, передает Flashnord.
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