Под Вологдой предприимчивая начальница продала железную дорогу

Под Вологдой осудили председателя совета Вожегодского районного потребительского общества. Местную жительницу приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Ее признали виновной в хищении вверенного ей имущества.

Предприимчивая начальница продала железнодорожный тупик. За это она получила 170 тысяч рублей, передает Flashnord.