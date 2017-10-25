Полтавченко умоляют спасти питерскую шаверму

Комиссия в составе парламентариев и краеведов защитит "неповторимую" питерскую шаверму. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору Северной столицы с призывом во что бы то ни стало сохранить "символ города".

Тысячи туристов – причем не только из России, но и из-за рубежа – приезжают в Санкт-Петербург именно для того, чтобы попробовать знаменитую местную шаверму. Блюда с таким неповторимым вкусом в других городах нет, уверен Виталий Милонов.

Депутат Госдумы уверен, что символ города надо сберечь. "Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города – как некогда ленинградские пышки. Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе", – говорится в послании Милонова губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко.

Депутат глубоко изучил историю вопроса. По его словам, "шаверма в Ленинграде-Петербурге появилась в эпоху перестройки и гласности и стала одним из символов нового времени в 90 годах". Парламентарий отмечает, что это была простая и доступная пища для представителей творческой интеллигенции, "музыкантов, рокеров, чиновников, простых людей". Он подчеркивает, что в городе даже сложился своеобразный культ шавермы, появились "образцовые" места, где ее готовят по "правильному" рецепту. Это кулинарное наследие Петербурга следует сохранить для будущих поколений горожан.

Переводя диспут в практическую плоскость, Милонов предлагает создать специальную комиссию из чиновников городской администрации, депутатов и краеведов. Они должны выделить из общего числа заведений уличного питания именно те, которые будут достойны особого охранного городского статуса. Депутат напоминает, что в Санкт-Петербурге уже существует подобное заведение под защитой города – легендарная советская "Пышечная на Желябова".

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью "Российской газете", говоря о нестационарных торговых объектах около станций метро, отметил, что поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. А вот пирожки и шаурму градоначальник намерен убрать.

Читатели особое внимание обратили на то, что Полтавченко назвал знаменитый продукт по-московски, "шаурмой". Некоторые заговорили об "оскорблении чувств питерцев" и потребовали отставки губернатора.