Бородач Милонов прошелся по геям-парикмахерам

Депутат Виталий Милонов посоветовал ходить в парикмахерские, где работают многодетные цирюльники. Так парламентарий прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора для посетителей барбершопов.

Милонов эмоционально отреагировал на призыв ведомства внимательнее относиться к тому, соблюдают ли сотрудники заведения правила гигиены. По мнению депутата, Роспотребнадзор должен самостоятельно выявлять парикмахерские и салоны, где есть нарушения, а не перекладывать ответственность на посетителей.

"Хотелось бы верить, что Роспотребнадзор будет сам осуществлять эффективный мониторинг и выявлять плохие парикмахерские. Желательно требовать документы о квалификации от любого, кто там работает", – заявил Милонов в интервью "Известиям".

Депутат предположил, что рекомендации появились после неудачного похода в барбершоп одного из сотрудников федеральной службы. Милонов, как опытный бородач, не преминул дать совет всем, кто посещает салоны красоты: "Выбирайте цирюльню, где работают нормальные традиционные многодетные цирюльники. Если вы попали к какому-то гею, то не надо жаловаться. Бороды оставьте, займитесь лучше Coca-Cola", – заключил парламентарий и добавил, что на самом деле опасность кроется не в парикмахерах, а в вейпах, фастфуде и газировке.

Роспотребнадзор в своих рекомендациях просит в первую очередь обращать внимание на соблюдение сотрудниками парикмахерских элементарных правил гигиены. В частности, перед началом процедуры мастер обязан помыть руки с мылом и продезинфицировать все инструменты.

Также ведомство подчеркивает, что удалять остриженные волосы мастер должен только индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Допускается использование кисточек, но их необходимо продезинфицировать после каждого клиента.

Виталий Милонов известен своей нелюбовью к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. По его инициативе был принят закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Правда, не все идеи депутата находят поддержку в обществе и во властных структурах. К примеру, в апреле 2017 года Милонов предложил законопроект, запрещающий регистрацию детей до 14 лет в соцсетях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал предложения парламентария малореалистичными.