Российский чиновник избивал подчиненных и отбирал у них деньги

В Карелии передано в суд уголовное дело в отношении экс-начальника Управления государственного автодорожного надзора по республике. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия, а также в присвоении с использованием служебного положения, передает Flashnord. Как установили следователи, чиновник избивал подчиненных и отбирал у них деньги.