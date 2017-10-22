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В Ростове-на-Дону загорелся рынок

прочитано 249 раз

Очевидцы сообщили о том, что на рынке "Атлант-Сити" в Ростове-на-Дону произошел пожар. В Сети появились первые фото с места происшествия.

Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС. "На пульт 01 поступила информация о том, что  в городе Ростове-на-Дону, по адресу: ул. Индустриальная 24а, произошло загорание торгового павильона. Площадь пожара около 50 квадратных метров", – говорится в сообщении. Пожару присвоен второй ранг сложности.

22 октября 2017, 15:46

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