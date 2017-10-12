Придавленный бункером рабочий выжил в Челябинске

Группа рабочих производила демонтаж старого бункера на территории завода "Миассэлектроаппарат" в Челябинске, когда тот рухнул и придавил одного из них, передает URA.RU. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые достали пострадавшего из-под завалов и передали скорой помощи. Мужчина 1968 года рождения госпитализирован.