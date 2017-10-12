Юный сладкоежка обокрал магазин на 47 тысяч

Один из магазинов в Нефтеюганске обокрали на 47 тысяч рублей, передает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. 17-летний местный житель отогнул входную дверь и проник в помещение. Его добычей стали сладости, соки и безалкогольные газированные напитки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Молодому человеку грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.