Насильник час преследовал жертву в запертом супермаркете

Контролер магазина в Ростове-на-Дону вместе с девушкой-пекарем ночью на протяжении нескольких часов распивали алкоголь в запертом супермаркете. Однако через некоторое время мужчина попытался изнасиловать коллегу.

"По предварительной информации, они почти три часа подряд гуляли по торговым рядам, свободно распивая стоящие на полках алкогольные напитки. Однако примерно в три ночи контролер начал преследовать свою коллегу с намерением совершить с ней половой акт", – цитирует Life.ru источник в правоохранительных органах.

В Сети также появилась запись с камер видеонаблюдения магазина. На кадрах видно, что 27-летняя девушка отказывала 26-летнему коллеге, по-дружески обнимая его. Однако спустя некоторое время ей пришлось от него убегать.

На протяжении часа девушке удавалось скрываться от контролера, она успешно вырывалась из его объятий. Однако мужчина все же поймал ее и несколько раз ударил головой о стену. После этого он оттащил девушку в место вне обозрения видеокамер.

На видеозаписи пекарь появилась вновь лишь через час. Около шести утра она позвонила в полицию. После этого спустилась по ступеням неработающего эскалатора и потеряла сознание на руках у прибывшего на место преступления правоохранителя.

Насильника задержали по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в 2016 году стражи порядка задержали маньяка, который на протяжении 40 лет душил и насиловал девочек и женщин в Москве. В списке его преступлений как минимум 108 жертв.