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В Ставрополе детей затянуло в эскалатор
Инцидент произошел в ставропольском торговом центре "Европейский". Учитель находился позади группы, когда волосы трех девочек затянуло в эскалатор. На кадрах видно, что вначале школьники спокойно сходят со ступенек. Однако в какой-то момент несколько из них падают и не могут сразу подняться. Едущим за ними ребятам некуда сойти, и они падают на лежащих, придавливая их.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и отвезла пострадавших в больницу, сообщает портал 1777.ru. По информации "Ставропольской правды", госпитализированы пять человек с травмами различной степени тяжести (тяжелые рваные раны и переломы).
Страшную запись посмотрели уже более 58 тысяч человек. Подписчики соцсетей негодуют: как такое могло произойти, когда со школьниками были взрослые. "Жуть-то какая, детей реально жалко, скорейшего выздоровления. Вся вина – на взрослых", "Уголовная ответственность и лишение возможности далее заниматься педагогической деятельностью. Заставить оплачивать лечение пострадавшим", – пишут пользователи.
В данный момент следователи ведут проверку и выясняют причины случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
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