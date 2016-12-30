В Ставрополе детей затянуло в эскалатор

В одном из торговых центров Ставрополя при падении с эскалатора пострадали школьники, посещавшие кинотеатр. В Сети появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел в ставропольском торговом центре "Европейский". Учитель находился позади группы, когда волосы трех девочек затянуло в эскалатор. На кадрах видно, что вначале школьники спокойно сходят со ступенек. Однако в какой-то момент несколько из них падают и не могут сразу подняться. Едущим за ними ребятам некуда сойти, и они падают на лежащих, придавливая их.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и отвезла пострадавших в больницу, сообщает портал 1777.ru. По информации "Ставропольской правды", госпитализированы пять человек с травмами различной степени тяжести (тяжелые рваные раны и переломы).





Страшную запись посмотрели уже более 58 тысяч человек. Подписчики соцсетей негодуют: как такое могло произойти, когда со школьниками были взрослые. "Жуть-то какая, детей реально жалко, скорейшего выздоровления. Вся вина – на взрослых", "Уголовная ответственность и лишение возможности далее заниматься педагогической деятельностью. Заставить оплачивать лечение пострадавшим", – пишут пользователи.

В данный момент следователи ведут проверку и выясняют причины случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".