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В интернете появилось видео с места происшествия
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой
Возмущенные пользователи Сети призывают распространить видеозапись и найти молодых людей, хамски и грубо поступивших с женщиной. Предположительно, действие происходит в Хивском районе Дагестана. "Тот кто ударил – Говно, а не человек", "Уроды, как так можно, куда мир катится", "Делитесь информацией", – пишут люди. На кадрах видно, как пожилая женщина пытается отобрать у молодого человека бутылку пива. За это бабушка получает от одного из парней пощечину, а затем падает на землю.
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