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Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой

Фото: Dni.Ru
В Сети возмутились опубликованной видеозаписью, на которой молодые дагестанцы бьют по лицу пожилую женщину. Интернет-пользователи призвали найти и наказать парней.
прочитано 2725 раз

Возмущенные пользователи Сети призывают распространить видеозапись и найти молодых людей, хамски и грубо поступивших с женщиной. Предположительно, действие происходит в Хивском районе Дагестана.﻿ "Тот кто ударил – Говно, а не человек﻿",  "Уроды, как так можно, куда мир катится", "Делитесь информацией", – пишут люди. На кадрах видно, как пожилая женщина пытается отобрать у молодого человека бутылку пива. За это бабушка получает от одного из парней пощечину, а затем падает на землю.

Автор: Людмила Фоканова30 декабря 2016, 15:28

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