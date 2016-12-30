Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой

В Сети возмутились опубликованной видеозаписью, на которой молодые дагестанцы бьют по лицу пожилую женщину. Интернет-пользователи призвали найти и наказать парней.

Возмущенные пользователи Сети призывают распространить видеозапись и найти молодых людей, хамски и грубо поступивших с женщиной. Предположительно, действие происходит в Хивском районе Дагестана.﻿ "Тот кто ударил – Говно, а не человек﻿", "Уроды, как так можно, куда мир катится", "Делитесь информацией", – пишут люди. На кадрах видно, как пожилая женщина пытается отобрать у молодого человека бутылку пива. За это бабушка получает от одного из парней пощечину, а затем падает на землю.