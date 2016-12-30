Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве

Комиссия Минприроды Краснодарского края не выявила нарушений в эксплуатации участков Кабардинского участкового лесничества. Проверка была инициирована по заявлению экологических активистов.

Краевое министерство природных ресурсов создало комиссию, которая оперативно организовала осмотр участков лесного фонда. В комиссию вошли представители Кабардинского и Геленджикского участковых лесничеств. Инспекция не нашла подтверждений информации о фактах незаконной рубки, повреждения лесных насаждений и капитального строительства на участках, арендованных ООО "Турстатус".

Информация об обращении местных активистов-экологов с требованием признать незаконными временные постройки на одном из участков появилась в декабре. Общественники также указывали на якобы допущенные грубые нарушения природоохранного законодательства.

Представители ООО "Турстатус" в свою очередь, заверяют, что эксплуатация арендованных участков осуществляется прозрачно, бережно и в полном соответствии с заявленными целями. Положительные заключения экспертизы на проекты освоения лесов получены и представлены в Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Как установила во время инспекции комиссия, по указанным участкам действительно разработаны и представлены проекты освоения лесов. Правда, один из них на момент проведения проверки все еще ожидал положительного заключения государственной экспертизы – так что арендатор был привлечен к административной ответственности. В то же время, проверяющие установили, что противопожарные и санитарные мероприятия арендатором проводятся в полном объеме



