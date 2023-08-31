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Четверг 31 августа

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"Такой разброс": что скрывают стены дорогущего особняка Муцениеце

"Такой разброс": что скрывают стены дорогущего особняка Муцениеце
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В гнездышке экс-жены Павла Прилучного творится неладное. Агата Муцениеце попала под раздачу.

Чужая душа – потемки, а дом может многое рассказать о характере человека. В распоряжении российской актрисы имеется дорогущий особняк. Поговаривают, она отдала за подмосковные хоромы два десятка миллионов. Впрочем, элитная недвижимость еще не показатель успеха. Агата Муцениеце не позаботилась о комфортной обстановке типа "премиум", которая пользуется популярностью у звезд.

Дизайнер интерьера Виктория Киорсак объяснила, что скрывают стены дорогущего особняка. По ее словам, у помещений совершенно нет гармоничного стилистического оформления, которое радует глаз. В частности, эксперт раскритиковала кухню звезды с неподходящим к ней дверным проемом. Агата Муцениеце получила строгий выговор.

Выходит, с профессиональной точки зрения, внутри роскошного дома царит безвкусица. Но, по крайней мере, это поправимо. "Агата не вполне знает, чего хочет, поэтому в интерьере такой разброс", – решила специалист. Возможно, в ближайшее время в особняке звезды станет уютнее. Недавно актриса завела очаровательную кошку.

Напомним, Агата Муцениеце не одинока в проблемах с недвижимостью. Ранее "Дни.ру" писали, что Лариса Долина ищет помещения в аренду, которые должны соответствовать ее пожеланиям.

31 августа 2023, 21:52
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: на кого из звезд мужья поднимали руку

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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