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Четверг 22 июня

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Маломобильным москвичам передали 40 квартир по программе реновации

Маломобильным москвичам передали 40 квартир по программе реновации
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Новостройки возводят по принципу безбарьерной среды.

С начала года маломобильные участники программы реновации получили 40 квартир. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Входы в новостройки расположены на уровне тротуаров. Маломобильным выделяют специально оборудованные квартиры 21 новостройке в 10 округах. В таком жилье большие холлы и расширенные дверные проемы.

"Особенности планировки нового жилья позволяют свободно передвигаться, разворачиваться на коляске в коридоре и санитарном блоке, самостоятельно ухаживать за собой", – отметил Гаман.

В рамках реновации планируется переселить более четырех тысяч маломобильных граждан. Из 232 новостроек квартиры для жильцов с инвалидностью есть в 124 домах.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее входит 5175 домов.

Реновация пройдет в несколько этапов и завершится в 2032 году. Жилищные условия улучшат около миллиона человек.

Москвичи получают жилье в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, местами отдыха, станциями метро и остановками наземного транспорта.

22 июня 2023, 16:38
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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