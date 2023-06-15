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Четверг 15 июня

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Маткапитала хватит на покупку 6 "квадратов"

Маткапитала хватит на покупку 6 "квадратов"
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Сертификаты используют для приобретения жилья в 50%.

В России значительно снизилась доля сертификатов на маткапитал, используемых для улучшения жилищных условий. Если десять лет назад для приобретения квартиры направлялись средства 95% от всех сертификатов, то сейчас – лишь половина. Это минимальный показатель с 2007 года, когда данная программа стартовала.

Реже всего – менее чем в 30% случаев – используют маткапитал покупатели квартир в Московском регионе. Доля Петербурга и Ленобласти несколько выше, 41-50%.

Чаще всего применяют сертификаты для покупки жилья в Тыве, на Алтае, в Чечне и Дагестане, а также Башкирии – более чем в 71% случаев.

Одна из причин снижения популярности маткапитала на рынке жилье – его низкие темпы индексации, уступающие росту цен на жилье. За пять лет новостройки в крупных городах подорожали на 199%. Выплаты по маткапиталу за этот период выросли на 71%.

В среднем по России средств маткапитала хватит только на 6 "квадратов" в новостройке. За последние три года данный показатель сократился более чем на 2 кв. м. Меньше всего площади за маткапитал можно купить в Москве и Сочи (около 3 кв. м), больше всего – в Оренбурге (11 кв. м).

15 июня 2023, 04:06
Циан✓ Надежный источник

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