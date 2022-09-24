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Экономика
На сколько увеличат материнский капитал в 2023 году

На сколько увеличат материнский капитал в 2023 году

Материнский капитал снова проиндексируют.
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В 2022 году при рождении первого ребенка сумма материнского капитала составляет 524,5 тысячи рублей, при рождении второго – 693,1 тысячи рублей. Если же семья получала маткапитал за первенца, то размер единовременной выплаты составит 168,6 тысячи рублей.

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Как купить долю квартиры на маткапитал

В связи с инфляцией было решено проиндексировать материнский капитал в 2023-м на 12,4%. То есть со следующего года при рождении первого ребенка будут выплачивать 589,6 тысячи рублей, за второго – 779 тысячи, если семья не получала денежные средства за первенца.

А в 2024 году материнский капитал проиндексируют на 5,5%. Таким образом, размер выплаты на первого ребенка составит почти 622 тысячи рублей, а на второго – порядка 822 тысяч рублей. В 2025-м выплату увеличат на 4%. При рождении первенца будут платить примерно 647 тысяч рублей и при рождении второго наследника – 855 тысяч.

Напомним, материнский капитал разрешается использовать для улучшения условий проживания. Если выплаты не хватает для приобретения целого жилья, можно купить лишь долю недвижимости. Какие условия при этом необходимо соблюсти, ранее писали "Дни.ру".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2022, 10:06 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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