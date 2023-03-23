Сон в безопасности: как защитить себя и имущество от отельных воров

Лайфхак для спокойного отдыха от путешественницы со стажем.



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Простой и доступный каждому путешественнику лайфхак, чтобы защитить себя и имущество от отельных воров показала стюардесса одной из американских авиакомпаний. По долгу службы ей приходится много перемещаться по миру и не в каждом из отелей она чувствует себя в безопасности.

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Поэтому, для того, чтобы не переживать ни о своем благополучии, ни о сохранности вещей, девушка возит с собой дверной стоппер. Перед тем, как ложиться спать, сообщает Телеканал 360, она подпирает приспособлением дверь доставшийся ей комнаты, после чего спокойно ложится спать.

"Приобретите два дверных стоппера или лучше стоппер с сигнализацией. В таком случае, если кто-то будет пытаться пробраться в ваш номер, сработает сигнал, вы услышите звук, но при этом они не смогут попасть в комнату", – поделилась своим лайфхаком девушка.

Разумеется, стоппер обеспечит сон в безопасности, но, кроме этого, нужно прибегнуть еще к нескольким способам обеспечить сохранность имущества. Спрячьте ценные вещи в сейф, не оставляйте украшения и технику на виду – уберите их в чемодан.

Кроме того, при каждом выходе из номера не забывайте блокировать чемодан при помощи кодового замка, который не должен открываться при наборе комбинаций "0000" или "1234". Соблюдайте эти проверенные многими лайфхаки и ваши вещи будут в безопасности в любом отеле мира и ни один отельный вор не будет им страшен.

